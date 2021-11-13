/661084/عماد-سعد-حمودة-تولي-الرئيس-السيسي-نقطة-انطلاق-حقيقية-لتنمية-وتعمير-محافظة-الوادي-الجديد

أشاد النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب بالتطورات والانجازات التي شهدتها محافظة الوادي الجديد والمشروعات المهمة التي تقام عليها على رأسها مشروع إنشاء طريق العوينات، الذي يربط بين أسوان والواحات بطول 1600 كيلو، لربط عدد كبير من المحافظات المصرية، ومشروع إنتاج الحرير.

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جاء ذلك خلال مشاركته في زيارة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي برفقة عدد من الوزراء ورؤساء اللجان النوعية لمحافظة الوادي الجديد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الحكومة بعدم ترك أي جزء في مصر بدون أن يشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، مؤكدا أن فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت نقطة انطلاق حقيقية لتعمير وتنمية الوادى الجديد، المحافظة التى عاش سكانها لسنوات طويلة ماضية بين نقص الخدمات المعيشية وسوء تقدير ظروفهم الحياتية حتى من أبسط الخدمات.

عماد سعد حمودة: تولي الرئيس السيسي نقطة انطلاق حقيقية لتنمية وتعمير محافظة الوادي الجديد

وأكد حمودة، أنه تم تفقد عدد كبير من المشروعات في مختلف المجالات خلال الزيارة، خاصة أن الوادي الجديد أصبح قبلة مميزة للاستثمار، نظرا لما تتمتع به المحافظة من مميزات فريدة ومقومات طبيعية، فضلًا عن تطوير البنية التحتية بالشكل الذي يشجع على الاستثمار فيها.