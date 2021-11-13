النائب محمد السباعي: الحكومة تسعى إلى توفير أحدث الأساليب فى الزراعة والري «فيديو»

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كيان سياسي يضم 25 حزب، من مختلف التيارات السياسية، به العديد من الأيدلوجيات وننجح فى تحقيق توافق.

دوت الخليج

النائب محمد السباعي: الفلاح المصري هو من علم العالم الزارعة

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ:" إن الفلاح المصري هو من علم العالم الزارعة حيث أن أول من أخترع العديد من الأدوات الزراعية والتى تستخدم حتى الآن".

وتابع النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حديثه قائلًا:" ومن ضمن الأمور الواجب توفيرها للفلاح المصري هو تطوير الأدوات الخاصة بالزارعة والري، وان يكون متوافر لديه تحديث للأدوات المستخدمة وغيرها.

واستكمل:" توفير الغذاء فى العالم كله هو تحدي مستقبلي بالتأكيد سنواجهه، نتيجة التغير المناخي وغيره من الأمور، ونحتاج إلى مواكبة هذا الأمر، مضيفًا:" عندما نستمع لحديث وزارة الري دائما ما يأتي التأكيد بشأن توفير طرق حديثه للرى، وأيضًا التوسع الأفقى للأراضي.