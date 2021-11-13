/661088/ربيع-ياسين-كيروش-محظوظ-بسبب-محمد-صلاح-ومستوى-الأداء-أمام-أنجولا-غير-مقنع

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، أن كارلوس كيروش محظوظ بتواجد محمد صلاح والنني في منتخب مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" "النواحي الفردية في منتخب مصر ترجح كافة الفريق خلال المباريات الأخيرة، خاصة أن كارلوس كيروش تواجد مع المنتخب خلال 3 مباريات فقط، ولم يتمكن أن فرض طريقة اللعب أمام اللاعبين".

وزاد "منتخب مصر محظوظ بالمجموعة التي قابلتها خلال المجموعة المؤهلة لكأس العالم، والشوط الأول أمام أنجولا لم نكن متواجدين نهائيا، والشط الثاني عادت النتيجة بالإجتهاد الفردي".

وواصل "لابد أن يكون هناك برنامج إعداد قري للاعبين من أجل مواصلة الأداء الجيد خلال الفترة القادمة، والكرة الشاملة حاليا والأفضل هي الجماعية وليس الاعتماد على الفرديات، ولكن المرحلة الحالية مطلوب فيها هذا الأمر".

واختتم "أمامنا فرصة كبيرة من أجل التأهل لكأس العالم، ولدينا الإمكانيات التي تؤهلنا للصعود لكأس العالم كل مرة، وكيروش أستلم المنتخب من حسام البدري وساعدتة الظروف خاصة الضغط الإعلامي ليس متواجد عليه مثلما كان متواجدا أمام المدرب السابق".

كيروش عن قائمة المنتخب: ليس هناك لاعب لديه رصيد ولا يوجد باب ولا شباك لها

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أن قائمة منتخب مصر لن ينضم لها غير الأفضل، وجاء ذلك عقب مباراة منتخب مصر وأنجولا التي انتهت بالتعادل، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.

وقال البرتغالي كيروش سيكون هناك العديد من الأسماء في قائمة منتخب مصر الفترة القادمة، وستكون مافجئة للجميع ولا يوجد فرق في الأعمار المهم الأداء.

وأكمل كيروش ستكون الفرصة متاحة لكل مجتهد في بطولة الدوري او المحترفين، ومهمتي متابعتي تلك اللاعبين لضمه للمنتخب.

وزاد كارلوس ليس هناك أبواب او شبابيك للمنتخب المصري، لا يوجد لاعب في مصر لديه رصيد في المنتخب، والكل بياخد حقه على مجهوده.

المنتخبات التي تأهلت للدور النهائي

حسمت أربع منتخبات من القارة الأوروبية للتأهل للدور النهائي من تصفيات القارة السمراء المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وجاء المنتخب الوطني أول المتأهلين وعلى رأسهم من المجموعة السادسة، بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وبفارق أربع نقاط على المنتخب الجابوني، صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

المنتخبات المتأهلة للدور النهائي

وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.

في حين تتبقى خمسة مراكز في الدور النهائي من تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم 2022 قطر، ويأتي على رأسهم منتخب الجزائر من المجموعة الأولى.