/661089/تونس-تخسر-أمام-غينيا-الاستوائية-وتعقد-موقفها-نحو-التأهل-لكأس-العالم

خسر المنتخب التونسي أمام نظيره غينيا الاستوائية بهدف نظيف على ملعب "مالابو"، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ليتم تعقيد موقف تونس نحو التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكاس العالم، وجائت الهزيمة غير متوقعة أمام غينيا حيث ظهر نسور قرطاج بشكل سئ خلال مجريات اللقاء.

وأحرز بابلو غانيت هدف غينيا والمباراة الوحيد، ايكون فوز هام لأصحاب الأرض ودخولهم المنافسة بقوة لخطف بطاقة التأهل للدور النهائي للتصفيات من المنتخب التونسي.

وشارك علي معلول وسيف الدين الجزيري في المباراة بشكل أساسي، بينما ظل حمزه المثلوثي على دكة البدلاء ولم يشارك بالمباراة.

وبهذه النتيجة أصبحت غينيا الاستوائية في رصيدها 10 نقاط متساوية مع تونس في نفس عدد النقاط، وتحدد الجولة الأخيرة من سيتأهل من المجموعة.

المنتخبات المتأهلة

منتخبات المتأهلة للدور النهائي وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.

في حين تتبقى خمسة مراكز في الدور النهائي من تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم 2022 قطر، ويأتي على رأسهم منتخب الجزائر من المجموعة الأولى.

.قائد منتخب أنجولا

وشهدت الدقيقة الـ 8 من عمر كمباراة منتخب مصر وانجولا على حدث تاريخي، لمحبي ومشجعي المنتخب الجابوني، خروج قائد المنتخب ماتيوس جاليانو كوستا. وأعلن ماتيوس جاليانو كوستا، قائد منتخب أنجولا اعتزاله اللعب الدولي بعد مباراة مصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وقال كوستا لاعب بوافيستا البرتغالى في تصريحات نقلها مراسل راديو أون سبورتس، إنه لم يجد مناسبة أفضل من وجود منتخب مصر في أنجولا ليعلن اعتزاله دوليا ليكون نهاية تمثيله لبلاده مرتبطا بمواجهة كبرى مثل لقاء الفراعنة لتبقى ذكرى عالقة فى أذهانه. وواصل لاعب وقائد أنجولا: "وجود محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم حاليا، فى المباراة يزيد من أهمية الحدث ويزيد حلاوة ذكرى اعتزاله".