/661090/ربيع-ياسين-محمد-صلاح-أفضل-لاعب-في-العالم-ومصر-لا-تخشى-أي-منتخب-في-المرحلة-الفاصلة-المؤهلة-لكأس-العالم

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، أن المدرب المصري لا يأخذ الراحة في تدريب منتخب مصر بسبب الضغوطات الإعلامية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "تفاجئت بعدم تواجد محمد مجدي أفشة في لقاء أنجولا، فهو من أهم اللاعبين داخل منتخب مصر، وعدم مشاركتة غير مفهومة حتى الأن، ويستطيع تسجيل الأهداف وصناعة اللعب، ومحمد شريف يجيد اللعب في مركز الجناح، ولابد من تواجدة في التشكيل الأساسي للفريق".

وزاد "هناك سلبيات لابد من تفاديها خلال الفترة القادمة، حتى نصل إلى كأس العالم، ويجب أن نقدم النصيحة للمدرب حتى تفاديالأخطاء خلال المرحلة المقبلة الهامة لضمان النجاح بشكل مستمر ولصالح مصرناالحبيبة".

وواصل "أتمنى أن نلعب أمام أي منتخب في التصفية النهائية، ولكن اللعب أمام الجزائر ستكون المباراة صعبة للغاية على الطرفين، ومعظم المنتخبات ليست في حالاتها الكبيرة، والخبرات التي لدينا ستساعدنا في الوصول لكاس العالمط.

وتابع "لدينا أفضل لاعب فيا لعالم حاليا محمد صلاح، بجانب النني ومصطفى محمد وأفشة ولاعبي الأهلي والزمالك".

واختتم "لدينا الإمكانيات الكبيرة ولايجب أن يتم التقليل من لاعبي منتخب مصر وأي منتخب نستطيع اللعب أمامة والصعود بشكل مباشر لكاس العالم القادمة بقطر".

ربيع ياسين: كيروش محظوظ بسبب محمد صلاح.. ومستوى الأداء أمام أنجولا غير مقنع

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، أن كارلوس كيروش محظوظ بتواجد محمد صلاح والنني في منتخب مصر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" "النواحي الفردية في منتخب مصر ترجح كافة الفريق خلال المباريات الأخيرة، خاصة أن كارلوس كيروش تواجد مع المنتخب خلال 3 مباريات فقط، ولم يتمكن أن فرض طريقة اللعب أمام اللاعبين".

وزاد "منتخب مصر محظوظ بالمجموعة التي قابلتها خلال المجموعة المؤهلة لكأس العالم، والشوط الأول أمام أنجولا لم نكن متواجدين نهائيا، والشط الثاني عادت النتيجة بالإجتهاد الفردي".

ربيع ياسين

وواصل "لابد أن يكون هناك برنامج إعداد قري للاعبين من أجل مواصلة الأداء الجيد خلال الفترة القادمة، والكرة الشاملة حاليا والأفضل هي الجماعية وليس الاعتماد على الفرديات، ولكن المرحلة الحالية مطلوب فيها هذا الأمر".

واختتم "أمامنا فرصة كبيرة من أجل التأهل لكأس العالم، ولدينا الإمكانيات التي تؤهلنا للصعود لكأس العالم كل مرة، وكيروش أستلم المنتخب من حسام البدري وساعدتة الظروف خاصة الضغط الإعلامي ليس متواجد عليه مثلما كان متواجدا أمام المدرب السابق".