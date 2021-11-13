توفير 8 منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، توفير 8 منافذ بيع متحركة لبيع اللحوم الطازجة والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمناطق متفرقة داخل مركز ومدينة الفيوم، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة جشع بعض التجار.





وأشار الدكتور محمد التونى معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمى للمحافظة، إلى الدفع بـ 8 سيارات كمنافذ مجهزة متحركة لبيع اللحوم الطازجة ومصنعاتها وكذلك الدواجن، بالأضافة الى بيع السلع والمنتجات الغذائية والتموينية. وأضاف معاون المحافظ، أن المنافذ متواجدة الآن، بمناطق السواقى، والصوفى بمدخل الصيفية، والسلخانة، وكيمان فارس بجانب موقف سنهور، وقحافة وميدان الحواتم، لافتا إلى عرض أسعار المنتجات على لوحة كبيرة واضحة للجمهور بالأماكن المستهدفة، حيث تبدء أسعار اللحوم الطازجة بالكيلو من 115 جنيها، و68جنيها للحوم المجمدة. ولفت معاون المحافظ، إلى أن توفير هذه المنافذ تسير جنبا إلى جنب مع الحملات التفتيشية على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والسلع الأساسية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسعار، والتأكد من سلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية.

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