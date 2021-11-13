إغلاق عدد من الطرق بمحافظة البحر الأحمر بسبب الأمطار

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة البحر الأحمر إغلاق طريق مرسى علم الساحلى، وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق الإقليمى الجديد بسبب الأمطار التى تعرضت لها المدينة مساء اليوم السبت، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المدينة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.





وأوضحت المحافظة - فى بيان مساء اليوم السبت- أنه جرى أيضا إغلاق طريق "سفاجا -قنا"، وطريق "القصير- قفط " أمام الحركة المرورية بسبب الأمطار. وشهدت مدن البحرالأحمر اليوم حالة من عدم الاستقرار فى الطقس؛ أدت إلى سقوط أمطار غزيرة على عدة مدن ومناطق بجنوب المحافظة، وكان محافظ البحرالأحمر عمرو حنفى رفع درجة الاستعداد بمدن المحافظة لمجابهة الأمطار.

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