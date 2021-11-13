محافظ بورسعيد يوجه بتذليل أية عقبات تواجه حملة «سكرك موترك»

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ بورسعيد عادل الغضبان بتذليل أية عقبات تواجه حملة "سكرك موترك... فى ايدك تسيطر" للوصول لأكبر عدد من المواطنين بمدينة بورسعيد، موجها الشكر لأطقم الجيش الأبيض على الجهود المتواصلة وتوفير خدمات طبية مميزة فى إطار التأمين الصحى الشامل.





جاء ذلك خلال تفقده لفعاليات الحملة اليوم السبت، بحديقة المنتزة، التى أطلقتها هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، تضامنا مع مرضى السكرى للعام الثانى على التوالى، والتى من المقرر لها أن تستمر حتى الأحد المقبل بحديقة المنتزة فى نطاق حى العرب، وايضا بغرب محافظة بورسعيد منطقة "الجرابعة".

وكانت إدارة التسويق وريادة الأعمال بالهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، بقيادة هبة الحديدى، وفريق العمل بالإدارة دعت جموع أهالى بمحافظة بوسعيد من المنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل، للمشاركة بحملة «سكرك موترك.. فى إيدك تسيطر» لإجراء الفحص الدورى الشامل وتحاليل السكر اللازمة والعديد من خدمات مستشفيات الهيئة المتميزة لتفادى مضاعفات مرض السكرى.

وتوفر الحملة نخبة من أمهر الأطباء، برعاية إحدى شركات الأدوية، حيث تقدم الحملة خدمة الفحص الدورى الشامل، خدمة تقديم اللقاح، طبيب باطنة، طبيب غدد صماء، طبيب أوعية دموية، طبيب تجميل، طبيب قلب، طبيب للكشف عن قاع العين oct، طبيب أسنان، عيادة لتقديم نصائح للسيدات الحوامل.