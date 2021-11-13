مياه أسوان: تشغيل المحطات بكامل طاقتها بعد احتواء الأمطار

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بأسوان يحيى عبدالمنعم أبوزيد أنه جرى تشغيل محطات مياه الشرب الكبرى الثلاث بمدينة أسوان: جبل شيشة، وجبل تقوق، وفريال، بكامل طاقتهم، وذلك عقب احتواء تداعيات الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها مدينة أسوان.





وقال رئيس الشركة -فى تصريح اليوم السبت- إنه بمجرد امتلاء خطوط شبكات مياه الشرب ستصل المياه فورا للمناطق التى شهدت فيها الانقطاع طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تجرى عمليات نزح المياه من أغلب مناطق مدينة أسوان، فى إطار الجهود المبذولة؛ للسيطرة على الموقف وإعادة الحياة بشكل كامل لمدينة أسوان، فى أعقاب موجة الأمطار الغزيرة. وأضاف أن جميع الفرق الفنية بالشركة فى حالة طوارئ ومتواجدة بكامل أطقمها فى مواقع العمل وتؤدى عملها بكفاءة دون خسائر فى المعدات والأفراد، لافتا إلى أن شركة مياه الشرب دفعت منذ ليلة أمس، وحتى الأن أطقمها الفنية وسيارات النزح وسيارات التسليك الآلى ومختلف المعدات اللازمة إلى الأماكن المضارة بالشارع، جراء الأمطار التى هطلت بغزارة لفترات طويلة ليلة أمس مخلفة بركا من المياه فى عدة مناطق.

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