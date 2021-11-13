تاج الدين: مصر تمتلك القدرة العلمية والفنية لإنتاج لقاح كورونا المصرى

وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج حضرة المواطن، عبر قناة "الحدث اليوم"، أوضح أنه عندما تتم المراحل ما قبل الإكلينيكية للقاح المصرى، ويجتاز علميا وفنيا، من قبل هيئة الدواء المصرية، سيكون جاهزا للتعامل به فى الأسواق، لافتا إلى أن مصر تمتلك القدرة العلمية والفنية والبشرية، لإصدار لقاح مصرى.
وفى سياق آخر أضاف تاج الدين:"القدرة موجودة والكوادر البشرية متواجدة أيضا فى مصر"، مشيرا إلى أن أرقام المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فى كافة انحاء العالم ليست هى الأرقام الحقيقية بل هى أكثر من ذلك.
وأكد مستشار رئيس الجمهورية: "مش كل الدول تصدر بيانات المصابين والأرقام الحقيقية أكتر من كدا بكتير.. وموجات كورونا متتابعة.. والموجة عبارة عن ارتفاع ومن ثم ثبات يعقبه انخفاض".
وبين تاج الدين، أن الوضع الوبائى فى مصر مطمئن ويتم السيطرة عليه تماما، مضيفا: "فى مصر يتم استيعاب الحالات التى تحتاج إلى عناية مركزة أو تنفس صناعى بالإضافة إلى أن اللقاحات متوفرة".
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