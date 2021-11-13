مستشار الرئيس لشئون الصحة : الوضع الوبائى فى مصر مطمئن ويتم السيطرة...

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن لقاح كورونا المصرى فى المراحل ما قبل الإكلينيكية، وعندما تتم هذه المراحل ويجاز علميًا وفنيًا، من قبل هيئة الدواء المصرية، سيكون جاهزًا للتعامل به فى الأسواق، لافتًا إلى أن مصر تمتلك القدرة العلمية والفنية والبشرية، لإصدار لقاح مصرى، وتابع:" القدرة موجودة والكوادر البشرية متواجدة أيضًا فى مصر".

وفى سياق آخر أضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر قناة "الحدث اليوم"، أن أرقام المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فى كافة انحاء العالم ليست هى الأرقام الحقيقية بل هى أكثر من ذلك، وتابع: "مش كل الدول تصدر بيانات المصابين والأرقام الحقيقية أكتر من كدا بكتير.. وموجات كورونا متتابعة.. والموجة عبارة عن ارتفاع ومن ثم ثبات يعقبه انخفاض".

وشدد "تاج الدين"، على أن الوضع الوبائى فى مصر مطمئن ويتم السيطرة عليه تمامًا، وتابع: "بمصر يتم استيعاب للحالات التى تحتاج إلى عناية مركزة أو تنفس صناعى بالإضافة إلى أن اللقاحات متوفرة".