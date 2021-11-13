التنمية المحلية:برنامج مشروعك يعمل من خلال 260 مقر فى المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية بدأت من الربع الثانى من عام 2015، ومنذ هذا التاريخ حتى عام 2018، حقق البرنامج فى تلك الفترة تمويل بحوالى 4.5 مليار جنيه، بتوفير حوالى 81 ألفا و400 مشروع، وتم توفير 300 ألف فرصة عمل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "الصدى" الذى يذاع على قناة "اكسترا نيوز": "هناك قفزة نوعية منذ منتصف عام 2018 وحتى اليوم، فى أرقام مبادرة مشروعك، حقق 21.4 مليار جنيه حجم تمويل، ويقفز إلى 183 ألف مشروع استثمارى متنوع الأنشطة، وعمل على توفير فرص عمل حقيقية لأصحاب هذه المشروعات بحوالى مليون و200 ألف فرصة عمل حقيقية، وخلال شهر أكتوبر فقط، تم تنفيذ حوالى 2500 مشروع صغير ومتوسط بشراكة مع 6 بنوك وطنية".

وقال: "برنامج مشروعك يعمل من خلال 260 مقر فى المحافظات المصرية، والهدف الرئيسى لتلك المبادرة إحداث تنمية اقتصادية محلية فى مختلف المحافظات، من خلال العمل على توفير وتشغيل أهالى المحافظات بتوفير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للقضاء على العشوائية وبعد الظواهر السلبية المجتمعية".