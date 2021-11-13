لقاح كورونا المصري.. مستشار الرئيس يكشف تفاصيل الإنتاج: قريبا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن تفاصيل إنتاج أول لقاح مصري ضد فيروس كورونا.

تفاصيل إنتاج لقاح كورونا المصري

وقال تاج الدين إن لقاح كورونا المصرى الآن يخضع إلى المراحل قبل الإكلينيكية وسيتم إيجازته من هيئة الدواء المصرية، وسيكون جاهزًا للتعامل به في الأسواق.

وشدد "تاج الدين"، في تصريحات صحفية أن الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى البلاد مطمئن، وتحت السيطرة الكاملة، والمستشفيات تستوعب الحالات التي تحتاج إلى عناية مركزة أو تنفس صناعى، إضافة إلى أن اللقاحات متوفرة بكميات كبيرة.