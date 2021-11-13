غداً.. تنسيقية شباب الأحزاب تعلن تفاصيل استراتيجيتها الجديدة وتناقش الأزمة الاقتصادية العالمية في صالونها السياسي

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غداً الأحد مؤتمر لإعلان تفاصيل استراتيجيتها الجديدة للتطوير وإعادة الهيكلة.

كما تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في نفس الفاعلية نسخة جديدة من صالونها السياسي لمناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية، تحت عنوان "من جائحة كورونا إلي الأزمة الاقتصادية..العالم إلي أين؟.

ويناقش الصالون الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها علي مصر والعالم في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم في الفترة الحالية، متأثرا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فهل نحن مقبلين على موجة تضخم كبيرة. ويدير الصالون محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، وبحضور الدكتور محمد زكي الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ومحمد نجم الباحث والمحلل الاقتصادي، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها، التي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية، يأتى ذلك في إطار المراجعة الدورية لجودة مسارات العمل داخل التنسيقية، والعمل على تطوير الاستراتيجية العامة بما يتوافق مع مستويات النجاح التي حققتها بكثير من الجهد والتفاني.

واستحدثت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجنة جديدة مختصة بالحوار السياسي، وتتركز مهام اللجنة في إعداد الحوار في الموضوعات المتعلقة بقضايا المجتمع التي تشغل الرأي العام أو التي تعبر عن هموم ومشاكل المواطنين واحتياجاتهم، أو تناقش الظواهر الطارئة على الشارع المصري، كما قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدشين نادي المدربين من أعضاء التنسيقية، ليتولى تقديم كل التدريبات اللازمة داخل التنسيقية وخارجها، ويشرف النادي علي اختيار الموضوعات وتوثيق التدريبات المقدمة لأعضاء التنسيقية.

وقررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توسيع المشاركة عبر موقعها الصحفي، ليشمل إلى جانب أنشطة واهتمامات التنسيقية وآراء أعضائها، آراء المتخصصين من غير أعضاء التنسيقية حيث يتيح الفرصة لجميع الكتاب والباحثين من داخل مصر وخارجها، نشر أفكارهم وآرائهم عبر الموقع الصحفي للتنسيقية.

كما قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توسيع اختصاصات لجنة التنظيم لتتولى تنظيم اللقاءات الداخلية والمحاضرات والتدريبات وتنظيم مختلف الفاعليات والمؤتمرات والصالونات وكتابة التوصيات المنبثقة عنها، وحصر المناسبات الاجتماعية المختلفة للأعضاء وتنظيم مشاركة التنسيقية .

كما استحدثت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجنة جديدة لمسؤولي التواصل، وتختص اللجنة بالتواصل مع أعضاء التنسيقية من مسؤولي الأحزاب السياسية التي تتمتع بعضوية التنسيقية. ويتولى أعضاء اللجنة أيضا، التنسيق لعقد اجتماعات دورية ربع سنوية مع لجنة المنسقين ومجلس الأمناء.