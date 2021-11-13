انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال ال 24 ساعة المقبلة وتحدد أماكن سقوط الأمطار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021، وذلك في بيان رسمي صادر عن الهيئة، حيث من المتوقع أن تكون حالة الطقس السائدة خلال النهار، طقس معتدل على أغلب الانحاء بدءاً من السواحل الشمالية مروراً بمحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، يكون مائل للحرارة في شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار في جنوب الصعيد، في الليل يكون الطقس لطيف على كافة الانحاء في أوله، مائلاً للبرودة في أخره وحتى الصباح الباكر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021:-

حيث أننا ما زالنا في فصل الخريف، وهو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، فما زالت مصر لذات الظواهر الجوية خلال فصل الخريف والتي تختلف من منطقة إلى أخري، فهناك مناطق تتعرض لأمطار خفيفة، ومناطق أخرى تتعرض لأمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً كما حدث يوم امس السبت الموافق 13 نوفمبر 2021، حيث شهدت محافظة أسوان ولأول مرة تساقط الأمطار بغزارة وصلت إلى حد السيول وقد أدت إلى غرق الشوارع في محافظة أسوان وتهدم لبعض المنازل جراء هطول الأمطار الغزيرة، وقد تحركت السحب إلى محافظات جنوبية أخرى ومن المنتظر أن تتوقف هذه الظاهرة خلال اليوم ويمكن التعرف على الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021 من البيان التالي الصادر عن هيئة الارصاد الجوية:-

كذلك فقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان رسمي بشأن حالة الطقس المتوقعة من يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021 وحتى يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021، حيث يمكن معرفة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال تلك من خلال البيان التالي الصادر عن هيئة الارصاد الجوية:-

ومن هذا البيان يتضح أن أغلب محافظات الجمهورية سوف تتعرض إلى شبورة مائية عالقة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.