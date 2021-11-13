/661095/الأزهر-تعلن-عدم-دخول-الطلاب-لحرم-الجامعة-دون-الحصول-على-لقاح-كورونا-بدءا-من-هذا-الموعد

أعلنت جامعة الأزهر، عدم دخول اي طالب أو طالبة غير متلق للتطعيم للحرم الجامعى بداية من يوم الاثنين القادم المقبل.

دوت الخليج وأوضحت جامعة الأزهر أنه تقرر تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف داخل كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم،. لافتا إلى أنه بالنسبة لاعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين فلا يسمح لغير الحاصلين على التطعيم ايضا بالدخول إلا فى حالة وجود عذر مرضى مقبول مع عمل تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول و يكرر اسبوعيا. الأزهر تعلن عدم دخول الطلاب لحرم الجامعة دون الحصول على لقاح كورونا بدءا من هذا الموعد وأكد ت إدارة الجامعة على عمداء الكليات بضرورة الالتزام وتطبيق تعليمات مجلس الوزراء فى هذا الشأن مع تشديد الإجراءات و المتابعة الشخصية الدقيقة، بداية من بعد غد الاثنين 15 نوفمبر الجاري 2021م.

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