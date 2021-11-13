/661105/مصرع-شخص-وإصابة-4-في-انقلاب-سيارة-ملاكي-شرق-النيل-ببني-سويف

تلقى مرفق اسعاف بني سويف بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بانقلاب سيارة ملاكي شرق النيل بالقرب من مدينة بني سويف الجديدة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة ملاكي شرق النيل ببني سويف

حيث انتقلت الاسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل ٤ أشخاص مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي للعلاج ووفاة شخص آخر تم نقله المشرحة تمهيدا لإجراءات تصريح الدفن والمصابين هم :

١- جمال سلامه جوده السن / 60 عام العنوان / الحميات بني سويف

٢- وليد عادل شحاته

السن / ٤٢ عام.

العنوان / الجزيره.

المصاب الثالث مجهول الهوية

٤- نبيله عبدالعظيم على

السن / ٦٣ عام

العنوان / شرق النيل.

الخامس احمد صابر من شرق النيل ببني سويف، متوفي.

هذا وقد تلقى اللواء طارق مشهور مدير الامن ومساعد وزير الداخلية بلاغ بالمضمون السالف الذكر وتمت معاينة مكان الحادث ونقل المصابين للمستشفى التخصصي للعلاج وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على جانب أخر أسفر حادث دراجة نارية عن إصابة حجاج شعبان عبدالتواب ٣٥ عام وهو عامل مقيم بمركز ناصر التابع لمحافظة بنى سويف وهو أشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيمن، كذلك إصابة حسن سيد محمد ٣٤ عام عامل، مصاب ما بعد الارتجاج مع شبه نزيف بالمخ.

إصابة شخصين نتيجة انقلاب دراجة بخارية بطريق الفيوم الجديد

وقد تلقى اللواء طارق مشهور مدير الامن مساعد وزير الداخلية بلاغ يفيد بالحادث وتم معاينة مكان الحادث وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

نائب المحافظ" بلال حبش" يقود حملة رفع الاشغالات المخالفة بترعة البوصة وجسر اسلام .

على جانب أخر قام السيد بلال حبش نائب المحافظ يرافقه المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ومسؤلي الاشغالات والمرافق والأسواق بحملة بشارع ترعة البوصة وجسر اسلام.

ذلك في اطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمواصلة العمل الميداني بالمنطقة لمنع الاشغالات المخالفة ، والعمل على التزام الباعة بأماكنهم بسوق ترعة البوصة وتحقيق السيولة المرورية بتلك المنطقة الحيوية .

أسفرت الحملة عن رفع عدد 161 اشغال متنوع مخالف من شارع ترعة البوصة وجسر اسلام، وضبط عدد من المقاهي المخالف للاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .