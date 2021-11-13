/661106/قافلة-طبية-لتلقى-لقاح-كورونا-بقرية-بنهو-شمال-سوهاج

أقيمت قافلة طبية لتلقي لقاح كورونا بقرية بنهو التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي ببنهو، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور رأفت السمان، وكيل الوزارة، وخالد حماد ومدير إدارة التضامن الاجتماعي بطهطا، واغضاء مجلس ادارة الجمعية ونخبة من المتطوعين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد حسن علم الدين، رئيس مجلس الادارة أن القافلة الطبية لتلقى لقاح كورونا، ساعدت كبار السن وحفزتهم لأخذ اللقاح، ووفرت الكثير على المواطنين في الذهاب والاياب لاماكن أخرى من أجل تلقى اللقاح.

قافلة طبية لتلقى لقاح كورونا بقرية بنهو شمال سوهاج

وأكد الدكتور محمد محروس، نائب مدير إدارة طهطا الصحية، أن مديرية الصحة بسوهاج، بقيادة الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تسعى للانتقال في كافة الاماكن التى يتجمع بها الاهالي من أجل التسهيل في عملية الحصول على اللقاح.

سبق وأكد المحاسب سامح شحاتة، أمين حزب مستقبل وطن مركز طهطا، شمال سوهاج، أن أعضاء الامانة اليوم استقبلوا المواطنين لتلقي لقاح كورونا، وقدموا كافة التسهيلات لهم. وقال حسام أبوضيف، أمين المتابعة، أن الحزب قام بعمل قافلة طبية لتلقي لقاح كورونا، ضمن الفعاليات التي يقوم بها حزب مستقبل وطن على مستوى مصر، وكانت القافلة داخل الوحدة الصحية بقرية نجع حمد، واخرى بقرية كوم بدر غرب طهطا.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث تستهدف الفاعلية التصدي لمواجهة فيروس كورونا ونشر الوعي والتصدي للموجة الثالثة، وذلك إيماناً بالمسئولية المجتمعية للحزب.

على جانب أخر قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم عدد 5 كراسي متحركة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك في استجابة سريعة لمطالبهم ويرصد دوت الخليج التفاصيل. جاء ذلك في إطار مبادرة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لتوفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، والكراسي المتحركة بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة من غير الخاضعين للتأمين الصحي.

وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص من ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة، موجها بسرعة دمج بعض الحالات المتسربة من التعليم في مدارس التعليم المجتمعي، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.