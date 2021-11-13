/661085/بعد-خماسية-الزمالك-أكبر-الفرق-هزيمة-بالخمسة-من-بينهم-الأهلي

حقق الأهلي الفوز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل 3 ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز فيي اللقاء الذي أقيم بينهم بستاد القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويوجد أكثر من فريق كبير خسر بخماسية ليس لزمالك فقط ، بل الأهلي تمت هزيمته بخمس أهداف من قبل، وقبل اللقاء بأيام فاز ليفربول على مانشسر يونايتد بنتيجة 5/0 في ديربي إنجلترا.

ونستعرض لكم أبرز الفرق التي أنهزمت بخماسية:

- ليفربول خسر أمام مانشستر سيتي 5/0 في الدوري الانجليزي موسم 2017

- فوز برشلونة على ريال مدريد 5/0 في الدوري الاسباني 2010

- فوز ليفربول على أرسنال 5/1 في الدوري الانجليزي موسم 2015

- فوز وست بروميتش على تشيلسي 5/2 في الدوري الانجليزي موسم 2020

- خسارة الهلال السعودي من التعاون 5/0 في كأس خادم الحرمين 2019

- خسارة الأهلي من صن داونز 5/0 في دوري أبطال أفريقيا 2019

- خسارة الزمالك من النجم الساحلي 5/1 في كأس الكونفدرالية 2015

-خسارة الترجي من مازيمبي 5/0 دوري أبطال افريقيا 2010

مرتضى منصور ينوى تحرير محضر ضد وزارة الشباب والرياضة

كشف مصدر قريب من مرتضى منصور بأنه ينوي، التقدم ببلاغ ضد وزارة الشباب والرياضة، بسبب عدم عودته حنى الأن بشكل رسمي لرئاسة نادي الزمالك. وكان قد أمهل مرتضى منصور فى وقت سابق وزارة الشباب والرياضة حتى اليوم السبت، لتنفيذ حكم عودته للزمالك، واذا لم يحدث قد يلجأ لتحرير محضر فى قسم شرطة العجوزة لتمكينه من تنفيذ الحكم الصادر لمجلسه من القضاء الإدارى بالغاء قرار الجهة الإدارية بتجميد مجلسه المنتخب.

تدريبات الزمالك

ويواصل نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته الجماعية غداً الأحد ، والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون في مقر القارس الأبيض في الثانية ظهرا قبل خوض تدريبات الإطالات في الثانية والنصف بمجمع الصالات بالقلعة البيضاء.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

باتريس كارتيرون

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.