/661086/التموين-تعلن-ضبط-6-محاضر-اثبات-حالة-نقص-وزن-بمحافظة-الغربية

تمكنت ادارة تموين زفتى بحمله تموينيه، فجر ،اليوم السبت، بحملات تموينية واسفرت عن الاتي، ضبط 6 محاضر اثبات حالة نقص وزن بمقدار، 19جم و11جم و10جم و9جم و7جم و9 جم، وقامت بضبط 7 محاضر اثبات حالة مواصفات، ونجحت في ضبط 3 محاضر نظافة ادوات العجين. عدد ٢ محاضر عدم لوح، بالنسبة لفروع الجملة ،اليوم السبت، فقد تم التفتيش عليها للتاكد من توافر السلع للتجار وصلاحيتها للجمهور وصرفها للمستهلك اولا باول دون ازدحام او عراقيل.

دوت الخليج يرصد في السطور التاليه تفاصيل جهود وزارة التموين

تعليمات الاستاذ الدكتور علي مصيلحي

بناء علي تعليمات الاستاذ الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، و الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتعليمات وتوجيهات السيد المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجاره الداخليه بالغربيه بتشديد الرقابه علي المخابز البلدية وتوافر الخبز للجمهور والانشطة الاخرى للتاكد من ضبط الاسواق و الاسعار والالتزام بالتعليمات و القرارات والتوجيهات الوزاريه.

وجاري مواصلة الحملات التفتيشية واتخاذ الاجراءات القانونية، في حالة المخالفة.

وفي سياق أخر اليوم شهدت منطقة عين شمس، انتحار فتاة بتناول كمية كبيرة من اقراص الترامادول المخدر، بسبب مرورها بأزمة نفسية، وعلى الفور تم نقل الفتاة لمركز السموم بمستشفي الدمرداش إلا أنها لفظت أنفاسها الاخير.

عقار الترامادول المخدر

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة عين شمس، إخطارا يفيد بانتحار فتاة داخل شقتها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص أتضح قيام المدعوة «لميس نبيل»، بالانتحار عن طريق تناول كمية من عقار الترامادول المخدر، بسبب مرورها بأزمة نفسية.

لفظت أنفاسها الاخيرة

وعلى الفور تم نقل الضحية لمركز السموم بمستشفي الدمرداش لمحاولة انقاذها، إلا انها لفظت أنفاسها الاخيرة داخل المستشفي بعد مرور عدة أيام، وعلى الفور تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.