/661092/أبو-شقة-القوات-المسلحة-ساندت-الشعب-المصري-في-30-يونيو-ومصر-حققت-الأمن-في-الداخل-وعلى-الحدود

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن القوات المسلحة ساندت الإرادة الشعبية في 30 يونيو، ثم كان بيان 3 يوليو وخارطة الطريق، فكنا أمام رئيس وطني هو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تبنى المشروع الوطني لبناء جمهورية جديدة ودولة ديمقراطية عصرية حديثة.

دوت الخليج

أبو شقة: القوات المسلحة ساندت الشعب المصري في 30 يونيو

جاء ذلك خلال احتفالات حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بذكرى عيد الجهاد الوطني، وبحضور النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأزهر والكنيسة رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والقوى السياسية والوطنية ورموز الإعلام والصحافة.

رئيس الوفد: مصر استطاعت أن تحقق الأمن والأمان في الداخل وعلى الحدود

وأكد رئيس الوفد أن الرئيس السيسي تسلم شبه دولة، دون سلطة حقيقية، والجميع شاهد على هذه الفوضى التي كان مقدرًا لمصر أن تسقط فيها كما سقطت دول مجاورة، لكن مصر بتاريخها الحديث والقديم، وصلابة شعبها، كانت أمام معجزة كتلك المعجزة التي حققها محمد علي عام 1805، وكانت إرادة الشعب التي تلاقت وتآزرت مع الإرادة الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي وكنا أمام المعجزات التي تحققت على أرض الواقع.

وأضاف أبو شقة، أن مصر استطاعت أن تحقق الأمن والأمان في الداخل وعلى الحدود والاستقرار السياسي بإصرار الرئيس السيسي على إجراء الانتخابات البرلمانية، والإصلاح الاقتصادي.

وشدد رئيس الوفد على أن مصر الآن تؤسس لجمهورية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، برئيس ينسب الفضل إلى الشعب المصري، فهو رجل يبني متجردًا من أي شيء إلا العطاء الوطني، مضيفًا: "علينا أن نتكاتف جميعًا وأن ندرك أن المؤامرات مازالت مستمرة وأن نكون حذرين، وأن نكون جميعًا على قلب رجل واحد مع زعيم وطني شجاع يواصل الليل والنهار من أجل هذا الوطن".