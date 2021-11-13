/661094/معاون-وزارة-الشباب-والرياضة-عيد-الجهاد-هو-عيد-لكل-المصريين

نقل الدكتور محمد حسن معاون وزارة الشباب والرياضة نائبا عن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشيرا الي أن وزير الشباب يهتم بتلبية دعوة حضور احتفالية عيد الجهاد الوطني التي ينظمها حزب الوفد الذي يمثل جزء كبير في تاريخ مصر السياسي للاحتفال.

دوت الخليج

معاون وزارة الشباب والرياضة: عيد الجهاد الوطني يقترن باسم سعد باشا زغلول الذي حاز على حب المصريين جميعا

جاء ذلك خلال احتفالات حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بذكرى عيد الجهاد الوطني، وبحضور النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأزهر والكنيسة رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والقوى السياسية والوطنية ورموز الإعلام والصحافة.

وأصاف أن عيد الجهاد الوطني يقترن باسم سعد باشا زغلول الذي حاز على حب المصريين جميعا.

وأكد، أن عيد الجهاد هو عيد لكل المصريين وأن إحياء حزب الوفد لهذه المناسبة هو خير رسالة للأجيال الجديدة عن كيف يكون الكفاح من أجل الوطن.

وأعرب الدكتور محمد حسن، عن سعادته بحضور الحفل، داعيا حزب الوفد للمشاركة في الأنشطة التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة .