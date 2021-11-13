/661096/محمد-مدينة-عيد-الجهاد-يوم-وطني-لكل-المصريين

قال النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن الحزب يحتفل اليوم بذكرى أول الحركات التحررية التي قادها حزب الوفد، موجهًا التحية لجموع الشعب المصري من أسوان إلى الإسكندرية.

دوت الخليج النائب محمد مدينة: عيد الجهاد الوطني هو عيد قومي لجمهورية مصر العربية وأكد النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب، على أن عيد الجهاد الوطني هو عيد قومي لجمهورية مصر العربية، وتحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة وفي ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وباسم لجنة الوفد في القليوبية نطالب ونؤكد إصرارنا على مواصلة المستشار بهاء الدين أبو شقة المسيرة وترشحه لفترة رئاسية جديدة لحزب الوفد. جاء ذلك خلال احتفالات حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بذكرى عيد الجهاد الوطني، وبحضور النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأزهر والكنيسة رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والقوى السياسية والوطنية ورموز الإعلام والصحافة.

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