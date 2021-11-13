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قالت النائبة فيبي فوزي جرجس وكيلة مجلس الشيوخ، إنه يشرفني أن أقف اليوم بين هذه النخبة من قيادات وأعضاء حزب الوفد العريق أحد أهم الأحزاب السياسية ليس في مصر وحدها، ولكن في كل ربوع الوطن العربي، الحزب الذي نستشعر جميعًا عظمة ما قدمه في واحدة من أهم وأخطر الأوقات.

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وكيلة الشيوخ: حزب الوفد هو الذي كرس مفهوم الوطنية بجمع جميع الأطياف تحت شعار واحد

جاء ذلك خلال احتفالات حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بذكرى عيد الجهاد الوطني، بحضورعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأزهر والكنيسة رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والقوى السياسية والوطنية ورموز الإعلام والصحافة.

وأَضافت فييبي، لا يمكن لكل دارس للتاريخ المصري أن يغض الطرف عن أن حزب الوفد كان المفجر الحقيقي لشرارة الثورة وصاحب الدعوة التي التفت حولها الجميع لطلب الحرية والاستقلال بالدماء، احتفالنا اليوم بذكرى عيد الجهاد الوطني هو استحضار لهذه اللحظات المجيدة. وأشارت وكيلة مجلس الشيوخ، إلى أن حزب الوفد هو الذي كرس مفهوم الوطنية بجمع جميع الأطياف تحت شعار الدين لله والوطن للجميع، وهتافه عاش الهلال مع الصليب، وكانت مبادئه تكريسا لفكرة الأمة المصرية التي تظلل جميع أبنائها، ويزيدني شرفا أن أقف بهذه المناسبة للاحتفال بذكرى يوم هو فارق في تاريخ مصر يفصل بين تاريخ وتاريخ، وليس هناك الكثير من الأيام التي لها أهمية وطنية في تاريخ الشعب مثل عيد الجهاد الذي جسد إرادة وطنية بقيادة الزعيم سعد زغلول الذي كان هو ورفاقه على قدر المسئولية.

وكيلة الشيوخ: تراث مصر الفريد كان حزب الوفد في القلب منها

وتابعت: هذه الأحداث المهمة التي شكلت تراث مصر الفريد وكان حزب الوفد في القلب منها، لا يفوتني أن قيادات حزب الوفد حاليا هم خير خلف لخير سلف، وهذه القيادات وعلى رأسهم المستشار بهاء أبو شقة، وتصديهم ببسالة لكل من يحاول النيل من المشروع الوطني الذي أطلقه الرئيس منذ ثورة 30 يونيو والتي يمكن اعتبارها امتدادًا لثورة 1919 دون مزايدة أو مداعبة المشاعر.

وشددت على أن حزب الوفد يشكل إحدى الدعائم الرئيسية لبناء الجمهورية الجديدة بما يسهم في رفعة الوطن وتحقيق مصلحة أبنائه في التاريخ المعاصر