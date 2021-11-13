/661099/أهالي-قرية-بالشرقية -يحتفلون-بتدشين -أول-مركز-شباب-برفع-لافتات-شكر-للقيادة-السياسية--ونواب-البرلمان-حياة-كريمة- منحت-الريف-قبلة-الحياة

شهدت قرية ابن العاص بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية ، احتفالات كبيرة بتدشين اول مركز شباب القرية ، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية واعضاء مجلس النواب ورجال الاعلام والسياسة .

وعبر أهالي القرية عن فرحتهم بوجود مركز الشباب بتعليق لافتات شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لاهتمامه بتطوير الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

ويقول احمد فاروق احد ابناء القرية ، إن جميع اهالي القرية شعروا كأنهم في يوم عيد ، بسبب وجود مركز الشباب الذي سيحمي ابناءنا من مشاكل التطرف والادمان ، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي تلك المبادرة التي ستغير وجه الريف المصري وهو ما اكده عماد حسني رئيس مجلس الآباء بالقرية ومحمد سيد احمد ماذون القرية واحمد عثمان رئيس مركز الشباب والدكتور السيد عبدالهادي .

دوت الخليج

وشارك في احتفالية اهالي القرية بتدشين مركز الشباب ، عدد كبير من اعضاء مجلس النواب ، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الشباب والرياضة ووزارة الاوقاف .

وأشاد اعضاء مجلس النواب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، مؤكدين أن مشروع مركز شباب ابن العاص دليل كبير علي اهتمام القيادة السياسية بالشباب .

وقال النائب نور هاشم عضو مجلس الشيوخ ،إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستظل واحدة من أعظم المبادرات في تاريخ مصر الحديث، وإنجازا كبيرا يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أهالي قرية بالشرقية يحتفلون بتدشين أول مركز شباب برفع لافتات شكر للقيادة السياسية .. ونواب البرلمان: حياة كريمة منحت الريف قبلة الحياة

من جانبه قال النائب عبدالباقي تركيا إن هذه المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مطلع عام 2019 تستهدف فى المقام الأول التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا فى الريف، كما أنها تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم وأوضاعهم الاقتصادية، بشكل يليق بالمواطن المصرى.

واكدت النائبة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر مبادرة حياة كريمة تؤكد سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي، حيث تعمل على رفع كفاءة القري في الريف المصري، وتحسين البينة التحتية والاهتمام بشبكات الاتصالات وتحسين جودة الإنترنت بالتعاون مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا.

وقالت النائبة سهير القاضي ، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية أن مبادرة حياة كريمة حققت نجاحًا واسعًا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، حيث عملت على النهوض بالتعليم وتطوير المدارس، بالإضافة إلى تجميل المنازل وتحسين الكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، فضلا عن إقامة المناطق الصناعية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

أهالي قرية بالشرقية يحتفلون بتدشين أول مركز شباب برفع لافتات شكر للقيادة السياسية .. ونواب البرلمان: حياة كريمة منحت الريف قبلة الحياة

من جانبه قال اللواء عبدالله لاشين ،عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، أن حياة كريمة تعد مشروع قومى لا مثيل له، لأنه سيغير بما لا يدع مجالًا للشك وجه القرية المصرية وسيعيد تشكيل المجتمع المصرى من جديد، وأنه سيحدث نقلة وتطور كبير للريف المصرى ، مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت لتعالج إرث كبير من الإهمال والتهميش لقرى مصر.

ومن جانبه قال النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين إن مشروع حياة كريمة يرسخ قيم الانتماء والولاء والمواطنة مما يفشل محاولات جماعات الشر والجماعات الارهابية التى تسعى فى محاولات فاشلة لاختراق الاصطفاف الشعبى من جماهير الشعب .

وأكد أن المبادرة تعكس أيضا التزام الدولة ومؤسساتها تجاه حماية مواطنيها من الوقوع فى براثن الحاجة والعوز وخاصة علي مستوي توفير فرص العمل والخدمات الصحية والحق في السكن الآدمى والملائم والحصول على فرص تعليمية وصحية.

فيما قال النائب حاتم عبدالعزيز أن مبادرة حياة كريمة ليس هدفها توفير الحياة الكريمة للمواطنين فى القرى والريف المصري ولكن، تحقيق تنمية شاملة وحقيقية داخل هذه المناطق من خلال تشجيع الشباب المصرى على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يساهم في خفض معدلات البطالة .

فيما قال الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الاوقاف بمحافظة الشرقية إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف لتحسين أحوال الحياة المعيشية للمواطنين في المناطق الأولى بالرعاية وهي تحقيق وتطبيق عملي للسلام والأمن الاجتماعى الذي لا يتحقق إلا بالتكافل والتراحم.

من جانبه اكد كمال عامر رئيس الاتحاد المصري للتطوع التابع لوزارة الشباب والرياضة ، أن المبادرة الرئاسية اعادت للحياة للعديد من القري المحرومة من مراكز الشباب .

وفي سياق متصل قال الدكتور ايمن عبدالمقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب مهتم بمشروعات الشباب والعمل علي تمكينهم سياسيا واجتماعيا مشيدا بجهود الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية في توفير المناخ المناسب لشباب المحافظة .

يذكر ان مركز شباب ابن العاص قام بمنح درع التميز البرلماني للنواب المشاركين في الفاعلية كما تم تكريم وكيل وزارة الاوقاف ووكيل مديرية الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري للتطوع .