/661101/تنسيقية-الأحزاب-تعقد-مؤتمر-صحفي-لتدشين-الاستراتيجية-الجديدة غدا

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غدا الأحد مؤتمر صحفي لتدشين الاستراتيجية الجديدة، وذلك في الثانية عشر ظهرا.

دوت الخليج

تنسيقية الأحزاب تعقد مؤتمر صحفي لتدشين الاستراتيجية الجديدة غدًا

كما يعقب المؤتمر صالون سياسي يناقش الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها علي مصر والعالم في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم في الفترة الحالية، متأثرا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فهل نحن مقبلين على موجة تضخم كبيرة تحليلات كثيرة وتفسيرات أكثر عن أسباب التضخم.

صالون التنسيقية يعقد غدًا

ومن المنتظر أن يرصد صالون التنسيقية غدا الأحد في الثانية تلك الأسباب وتأثيراتها على اقتصاديات العالم.

ومن المرتقب أن يدير الصالون محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، بحضور د محمد زكي الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ومحمد نجم الباحث والمحلل الاقتصادى، ودكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية.