/661102/تصفيات-كأس-العالم-نيجيريا-تضرب-ليبريا-بهدفين-وتقترب-من-التأهل-للمرحلة-الأخيرة

تغلب منتخب نيجيريا على نظيره ليبريا بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأقترب النسور الخضراء كما يلقبونه من التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات بعد فوزه اليوم خارج ملعبه، ليكفيه التعادل في اللقاء القادم أمام الرأس الأخضر الذي يبتعد عن نيجيريا بنقطتين للتأهل بشكل رسمي للمرحلة الأخيرة من التصفيات.

وأحرز فيكتور أوسيمين الهداف الأول في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، ثم عزز أحمد موسى بالهدف الثاني في الدقيقة 4+90، ليفوز المنتخب النيجيري في الأخير بثنائة نظيفة.

وبهذه النتيجة أرتفع رصيد نيجيريا للنقطة رقم 12، بينما ظلت ليبريا عند النقطة رقم 3 بالمركز الرابع والأخير.

المنتخبات المتأهلة

منتخبات المتأهلة للدور النهائي وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.

في حين تتبقى خمسة مراكز في الدور النهائي من تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم 2022 قطر، ويأتي على رأسهم منتخب الجزائر من المجموعة الأولى.

.قائد منتخب أنجولا

وشهدت الدقيقة الـ 8 من عمر كمباراة منتخب مصر وانجولا على حدث تاريخي، لمحبي ومشجعي المنتخب الجابوني، خروج قائد المنتخب ماتيوس جاليانو كوستا. وأعلن ماتيوس جاليانو كوستا، قائد منتخب أنجولا اعتزاله اللعب الدولي بعد مباراة مصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وقال كوستا لاعب بوافيستا البرتغالى في تصريحات نقلها مراسل راديو أون سبورتس، إنه لم يجد مناسبة أفضل من وجود منتخب مصر في أنجولا ليعلن اعتزاله دوليا ليكون نهاية تمثيله لبلاده مرتبطا بمواجهة كبرى مثل لقاء الفراعنة لتبقى ذكرى عالقة فى أذهانه. وواصل لاعب وقائد أنجولا: "وجود محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم حاليا، فى المباراة يزيد من أهمية الحدث ويزيد حلاوة ذكرى اعتزاله".