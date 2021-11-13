/661104/وصول-بعثة-منتخب-مصر-إلى-برج-العرب-قادمة-من-أنجولا-صور

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، قامة من أنجولا بعد رحلة أستغرقت 6 ساعات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان من المفترض أن تصل بعثة منتخب مصر صباح اليوم إلى الإسكندرية ولكن ظروف الطيرون غيرت مسار الرحلة والوصول في المساء.

وعاد منتخب مصر بتعادل هام أمام أنجولا بهدفين لكل فريق، لتتأهل الفراعنة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويستعد منتخب مصر لمباراة الجابون عصر الثلاثاء القادم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وستكون المباراة تحصيل حاصل مع السعي للتواجد في التصنيف الأول للمنتخبات قبل القرعة القادمة.

وقامت البعثة بإجراء مسحة طبية قبل الدخول في معسكر مغلق من الغد استعدادا لمباراة الجابون الختامية.

ربيع ياسين: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. ومصر لا تخشى أي منتخب في المرحلة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، أن المدرب المصري لا يأخذ الراحة في تدريب منتخب مصر بسبب الضغوطات الإعلامية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "تفاجئت بعدم تواجد محمد مجدي أفشة في لقاء أنجولا، فهو من أهم اللاعبين داخل منتخب مصر، وعدم مشاركتة غير مفهومة حتى الأن، ويستطيع تسجيل الأهداف وصناعة اللعب، ومحمد شريف يجيد اللعب في مركز الجناح، ولابد من تواجدة في التشكيل الأساسي للفريق".

وزاد "هناك سلبيات لابد من تفاديها خلال الفترة القادمة، حتى نصل إلى كأس العالم، ويجب أن نقدم النصيحة للمدرب حتى تفاديالأخطاء خلال المرحلة المقبلة الهامة لضمان النجاح بشكل مستمر ولصالح مصرنا الحبيبة".

منتخب مصر

وواصل "أتمنى أن نلعب أمام أي منتخب في التصفية النهائية، ولكن اللعب أمام الجزائر ستكون المباراة صعبة للغاية على الطرفين، ومعظم المنتخبات ليست في حالاتها الكبيرة، والخبرات التي لدينا ستساعدنا في الوصول لكاس العالمط.

وتابع "لدينا أفضل لاعب فيا لعالم حاليا محمد صلاح، بجانب النني ومصطفى محمد وأفشة ولاعبي الأهلي والزمالك".

واختتم "لدينا الإمكانيات الكبيرة ولايجب أن يتم التقليل من لاعبي منتخب مصر وأي منتخب نستطيع اللعب أمامة والصعود بشكل مباشر لكاس العالم القادمة بقطر".