البترول: الانتهاء من منظومة البوتاجاز الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - وقال عبدالعزيز -خلال اتصال هاتفى مع برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دى إم سى" اليوم السبت- إنه سيكون هناك تحول آخر لربط جميع أنشطة البوتاجاز بالمركز الرئيسى وهى مرتبطة بغرفة عمليات قطاع البترول"، مضيفا أن "وزارة البترول أطلقت عام 2016 برنامج "توفير وتحديث قطاع البترول النفطى بجميع المراحل" هذا بالإضافة إلى دخول منظومة التحول الرقمى فى قطاع البترول.

وحول المرحلة الأولى الخاصة بالمنظومة وإدارتها الإلكترونية، أوضح "إنها ستساعد كثيرا فى دعم كفاءة المنظومة فى خدمة مستهلكى البوتاجاز، فضلا عن إحكام الرقابة على تداول المنتج منذ وصوله إلى الموانئ حال الاستيراد إو إنتاجه محليا وتخزينه فى المستودعات".

وأشار إلى أن المنظومة تساعدنا فى الوصول إلى أعلى مستوى من الدقة فى الأداء وهذا دون تدخل الأيدى البشرية، وكذا التحكم فى كمية التداول مع ضمان وصول البوتاجاز المدعم للمستهلكين بسهولة ويسر، كما أنه لم يعد لدينا طوابير على البوتاجاز ونعمل على توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل.