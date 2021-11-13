الصحة: منع دخول الطلبة الامتحانات إلا بعد حصولهم على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة، منع دخول الطلبة الامتحانات إلا بعد حصولهم على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم ضد كورونا، وكذا منع الدخول لموظفى الجهاز الإدارى اعتبارا من بعد غد؛ إلا بعد تلقى اللقاح.





وأضافت: "وزيرالتعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزيرة الصحة الدكتور، أطلق حملة بدء التسجيل لتلقى لقاح كورونا فى المترو، حيث تم تطعيم 300 مواطن بمحطة مترو السادات"، مبينا أنه سيتم تسجيل المواطن بجوار شباك التذاكر وخلال نزوله محطات الأوبرا أو الشهداء أو العتبة والسادات سيتلقى التطعيم من المراكز الموجودة فيها، كما أن هناك 8 مراكز أخرى فى المحطات ذات الكثافة العالية على غرار شبرا وعبدالناصر وسعد زغلول وروض الفرج والسيدة زينب والأسواق التجارية والمولات، وسيتم إذاعة تسجيل صوتى يحث المواطنين على تلقى اللقاح وتوجيههم إلى مراكز التسجيل وتلقى اللقاح، وذلك بالتنسيق بين وزير التعليم العالى ووزير النقل.

وأشارت إلى أن نحو 40% من المواطنين تلقوا اللقاح ضد كورونا، مبينا أن خطة التوسع فى تلقى اللقاح خلال الفترة القادمة سيكون لها أثر كبير للوصول لأكبر عدد من المواطنين.

ولفتت إلى أن تم إلغاء فرض 100 جنيه على أى مواطن يريد الحصول على جواز السفر الصحى للتعامل مع أى مصلحة حكومية داخليا، مضيفا أن: "كل من قام بدفع مائة جنيه ستعود له عبر بطاقة الفيزا"، أما البطاقة الخارجية وهى بمبلغ 250 جنيها ما زالت رسومها موجودة".