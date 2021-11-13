محافظ قنا ومدير الأمن يتابعان أعمال تصريف مياه السيول بطريق قنا - الأقصر

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ قنا أشرف الداودى، و مدير أمن قنا اللواء مسعد أبو سكين، طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى، لمتابعة أعمال شفط وتصريف المياه المتراكمة بالطريق نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول على سلاسل جبال البحر الأحمر.





رافق المحافظ ومدير الأمن، السكرتير العام ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ومسئولى المرور وشركة المياه وعدد من مسئولى الأجهزة المعنية بمجابهة الأزمات والكوارث.

وأوضح محافظ قنا، أنه جرى الدفع بمجموعة من اللوادر والمعدات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لعمل سدود ترابية على جانب الطريق لمنع تدفق المياه، مع الدفع بعدد من سيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لسحب المياه المتراكمة على الطريق.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لتصريف مياه الأمطار وإعادة فتح الطرق المغلقة فى أقرب وقت ممكن.

وفى السياق، أعلن المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، موجها الجهات المختصة بسرعة الإعداد كل فى مجال تخصصه لضمان التدخل والتعامل السريع والسيطرة على أى تداعيات سلبية نتيجة سقوط الأمطار.

وأضاف الداودى، أن الأمطار الغزيرة التى سقطت اليوم من سلاسل جبال البحر الأحمر، ليس لها أى تأثير على المواطنين، بسبب معرفة توقيت موسم السيول، مؤكدا جاهزية الأجهزة التنفيذية التى تحركت فى الوقت والمكان المناسبين.