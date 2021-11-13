البدء فى إصلاح فاصل كوبرى الفنجرى القديم

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى كوبرى الفنجرى القديم القادم من مدنية نصر ومتجه للحدائق وسكة الوايلى والزواية، نتجه وجود فاصل عارض أعلى كوبرى الفنجرى القديم واستخدام حارة واحدة لقائدى السيارات وجارٍ إصلاح الفاصل وسط انتشار الخدمات المرورية.
وقال محمد صابر محرر الشؤون الأمنية بـ "الراديو 9090"، إنه جارٍ عملية الإصلاح الآن بالتنسيق مع مديرية الطرق والكبارى بالقاهرة بناءً على توجيهات خالدعبد العال، محافظ القاهرة، الذى أمر بالإصلاح الفورى لاتخاذ اللازم حفاظًا على سلامة المواطنين وتسيرحركة سير الحركة المرورية.
وطالب القادم من مدنية نصر ومتجه لمناطق الحدائق والزواية سلوك شارع امتداد رمسيس ومنه إلى شارع لطفى السيد ثم نفق أحمد سعيد، وكذلك القادم من مدنية نصر ومتجه للحدائق وسكة الوايلى والزواية الحمراء، سلوك شارع الطيران والنفق المستحدث ومنه لصلاح سالم ونستخدم مطلع كوبرى الحدائق من أمام مستشفى كوبرى القبة العسكرى.
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