العنانى يتابع مشروع تطوير المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - عقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، اليوم السبت، اجتماعا للوقوف على الموقف التنفيذى لآخر تطورات الأعمال فى مشروع تطوير المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.





حضر الاجتماع المهندس هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والمشرف العام على القاهرة التاريخية، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية والدكتور على عمر رئيس اللجنة العليا للعرض المتحفى، والدكتور محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفى، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

وخلال الاجتماع جرى استعراض أخر تطور الأعمال الهندسية بالمشروع، والتى قاربت على الانتهاء؛ تمهيدا للبدء فى إعداد العرض المتحفى ووضع الفتارين والقطع الأثرية بها.

ووجه وزير السياحة والآثار بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة وفقا للجدول الزمنى المقرر، وبذل قصارى الجهد للانتهاء من جميع الأعمال لافتتاح المتحف الذى يعتبر عنصر جذب أساسيا للسياحة الداخلية والخارجية لمدينة الإسكندرية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار بتراثها الحضارى وبمدينة الأسكندرية عروس البحر المتوسط.

وقال المهندس هشام سمير إن مشروع تطوير وترميم المتحف اليونانى الرومانى يتم طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة السياحة والآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إبريل عام 2017، لتطوير وترميم 8 مواقع أثرية من بينها المتحف اليونانى الرومانى، والذى بدأت الأعمال به فى فبراير 2018 وذلك بالتنسيق مع المسئولين من الإدارة الهندسية بقطاع المشروعات لمتابعة الخطوات الخاصة بالعملية الإنشائية أولا بأول، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الهندسية بالمشروع إلى أكثر من 93 % من إجمالى الأعمال.

وقال الدكتور على عمر إنه جرى تحديد مسار الزيارة وأماكن الكافيتريات والمكتبة وقاعات المحاضرات وكبار الزوار، كما جرى تخصيص قاعات لأنشطة البحث العلمى والدراسة، مثل قاعات العملة والبردى، وقاعة للاجتماعات والأنشطة التعليمية للأطفال.

وأشار الدكتور محمود مبروك إلى أنه تم الانتهاء من تحديد أماكن الفتارين والقطع الأثرية كبيرة الحجم وأبعاد القواعد الخاصة بها، حيث سيعرض المتحف ما يقرب من 20 ألف قطعة أثرية ترجع للعصور اليونانية والرومانية، بالإضافة الى حديقة متحفية، ومركز لحفظ وترميم الآثار، ومركز آخر لبحوث العملة، ومركز للبحث العلمى.

ولفت إلى أنه سيتم تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف من ميادين وشوارع ومبان وأعمدة للإضاءة وتوفير أماكن لانتظار السيارات والحافلات السياحية.