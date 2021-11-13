قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم إطلاق منصة مع توجه الحكومة للتحول الرقمي، من أجل دقة تقديم الخدمة ورفع مستواها، وتلك المنصة المخصصة لخدمات الكهرباء، تتضمن 17 خدمة، تم تفعيل 11 خدمة، بداية من توصيل التيار الكهربائي ودفع الفواتير والاستفسارات والعدادات وكافة الأمور المتصلة بالعداد والتي تهم المواطن.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "الصدى" الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز، "تم إطلاق تطبيق خدمات الكهرباء الذكية، تسهيلاً لتقديم الخدمة، وتسريعاً للخدمات، وفي نفس الوقت تم إطلاق تطبيق واصل، للتواصل مع متحدي الإعاقة السمعية لاستقبال كل الشكاوى الخاصة بهم، نحن نتوجه تدريجيا للعدادات والخدمات الإلكترونية عن بعد، ويمكن الاستعلام عن تطويرها من منافذ الاستعلام الإلكتروني أو المنصة الجديدة".
وقال،"الأيدي العاملة الموجودة ذات خبرة، ووجود التطبيقات الإلكترونية لن تلغي أدوارهم، وسيكون لهم أدواراً تفتيشية ورقابية، وفي الوقت نفسه نحن نطور الخدمات الموجهة للمواطنين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكهرباء: المنصة الجديدة توفر 17 خدمة للمواطن تم تفعيل 11 منها حتى... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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