/661110/الكنيسة-زكريا-بطرس-كانأب-سابق-ونحن-من-جهتنا-نرفض-أساليب-الإساءة-والتجريح

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ردًا على الأقاويل المنتشرة على السوشيال ميديا منذ أمس السبت بشأن الأب سابقًا زكريا بطرس، مؤكدة على أنه أبا سابق تم انقطاع صلته بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أكثر منذ ١٨ سنة.

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وتضمن الرد بأنه كان كاهنًا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم تعليمًا لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية لذلك تم وقفه لمدة، ثم اعتذر عنه وتم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة حيث علم تعليمًا غير أرثوذكسي أيضًا، واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره...متابعة الكاهن السابق قدم طلبًا لتسوية معاشه من العمل في الكهنوت وقَبِل الطلب المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث بتاريخ ١١ يناير ٢٠٠٣ ومنذ وقتها لم يعُد تابعًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو يمارس فيها أي عمل من قريب أو بعيد.

الكنيسة :زكريا بطرس كان«أب سابق» ونحن من جهتنا نرفض أساليب الإساءة والتجريح

بعدها ذهب إلى الولايات المتحدة واستضاف البعض اجتماعاته في بيوت وفنادق وحذرت إيبارشية لوس أنجلوس شعبها من استضافته وقتها متابعة ونحن من جهتنا نرفض أساليب الإساءة والتجريح لأنها لا تتوافق مع الروح المسيحية الحقة ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل إخوتنا المسلمين.