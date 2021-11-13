/661107/تصفيات-كأس-العالم-تعرف-على-فرص-منتخب-مصر-للتأهل-كتصنيف-أول

تأهل منتخب مصر رسمياً للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعدما نجح في التعادل أمام أنجولا بالأمس بنتيجة 2/2، ضمن مباريات الحولة الخامسة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعد المنتخب الوطني في التصنيف الثاني خلف الخماسي "تونس، الجزائر، نيجيريا، المغرب، السنغال"، أي إذا نجح الخماسي في التأهل سيواجة الفراعنة منتخب من تلك المنتخبات.

وتوجد فرصة لمصر لدخولها التصنيف الأول وتفادي تلك المنتخبات خلال المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ونستعرض معكم فرص منتخب مصر للتأهل كتصنيف أول:

الطريق الأول: نيجيريا - بعد فوزها اليوم على ليبيريا، ووصول رصيدها إلى 12 نقطة، فإن فوزها أو تعادلها مع كاب فيردي يعني تأهل نيجيريا ومصر ستكون في التصنيف الثاني. - هزيمتها أمام كاب فيردي تعني خروجها وصعود كاب فيردي ومصر تصنيف أول.

الطريق الثاني: تونس: - فوز تونس على زامبيا يعني تأهلها ومصر ستكون تصنيفا ثانيًا. - هزيمة تونس وفوز غينيا الاستوائية يعني خروج تونس، ومصر تصنيف أول. الطريق الثالث: الجزائر: - فوز الجزائر على بوركينا يعني تأهله ومصر ستكون تصنيفًا ثانيًا. - التعادل أيضًا سنكون في التصنيف الثاني. - الخسارة تعني خروج الجزائر، ومصر في التصنيف الأول.

المنتخبات المتأهلة

منتخبات المتأهلة للدور النهائي وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.

في حين تتبقى خمسة مراكز في الدور النهائي من تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم 2022 قطر، ويأتي على رأسهم منتخب الجزائر من المجموعة الأولى.

.قائد منتخب أنجولا

وشهدت الدقيقة الـ 8 من عمر كمباراة منتخب مصر وانجولا على حدث تاريخي، لمحبي ومشجعي المنتخب الجابوني، خروج قائد المنتخب ماتيوس جاليانو كوستا. وأعلن ماتيوس جاليانو كوستا، قائد منتخب أنجولا اعتزاله اللعب الدولي بعد مباراة مصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وقال كوستا لاعب بوافيستا البرتغالى في تصريحات نقلها مراسل راديو أون سبورتس، إنه لم يجد مناسبة أفضل من وجود منتخب مصر في أنجولا ليعلن اعتزاله دوليا ليكون نهاية تمثيله لبلاده مرتبطا بمواجهة كبرى مثل لقاء الفراعنة لتبقى ذكرى عالقة فى أذهانه. وواصل لاعب وقائد أنجولا: "وجود محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم حاليا، فى المباراة يزيد من أهمية الحدث ويزيد حلاوة ذكرى اعتزاله".