/661109/الاحتواء-لا-يكفي-تسريب-جديد-لمباراة-القمة-بين-الزمالك-والأهلي-يدين-محمد-أبو-جبل-والتشكيك-في-ذمة-الحكم-ورد-فعل-أشرف-بن-شرقي-فيديو

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يفيد بإعتراض محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، على الحكم محمد عادل، وذلك عقب إحتساب ركلة جزاء الأهلي الثانية لصالح عمرو السولية.

وتحدث محمد أبو جبل تجاه الحكم قائلا “شوف عاوز تخلص الماتش كام وأنا معاك” في إشارة واضحة في التشكيك في ذمة الحكم خلال تحكيم المباراة، وأنه يريد خروجها بالشكل الذي يريده.

وكرر محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك الجملة للحكم مرارا ولم يعاقب الحكم الحارس ولم يشهر له أي بطاقة ملونة بعد هذه الكلمة.

فيما تحدث أشرف بن شرقي مع حكم اللقاء وقال له “روح شوف ركلة الجزاء في الفيديو”.

وتشير لائحة العقوبات خلال الموسم الجديد للدوري المصري، بأن إذا كان تصرف محمد أبو جبل سلوك غير رياضي، فيستوجبالإيقاف لمدة 4 مباريات وغرامة 20000 ألف جنية.

إعادة مباراة الزمالك والأهلي بسبب تصريحات الحكم «محمد عادل».. المادة «98» في لائحة الدوري تجيب.. سبب واحد يمنع تنفيذ القرار وإلغاء الخماسية

فاز الأهلي بقمة الدوري المصري رقم 123 على حساب الغريم التقليدي الزمالك، بنتيجة 5/3 في مباراة ماراثونية وكبيرة نالت إعجاب الجماهير العاشقة للقلعة الحمراء وبدرجة أقل لعشاق الملكي.

كل الأمور انتهت وتم تثبيت نتيجة المباراة، ولكن ما اثير اليوم عن طريق حكم المباراة محمد عادل، يفتح العديد من التساؤلات حول إعادة لقاء القمة بين الزمالك والأهلي من جديد.

وتحدث الحكم الدولي محمد عادل، صباح اليوم في تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "أن شعر بتوتر لاعبي الزمالك بعد تسجيل الأهلي لثلاثة أهداف قبل نهاية الشوط الأول، مما أدى لتوتر لاعبي الزمالك خلال المباراة".

وتابع "تحدث مع الحكام المساعدين وقلت لهم أن الوقت الحالي هو الأهم في إدارة المباراة وأن التعامل لابد أن يكون بشكل جيد حتى تخرج المباراة لبر الأمان".

عمرو السولية

وزاد "كان من السهل أن أقوم بطرد لاعبي الزمالك، وإعطاء كارت أصفر ثم آخر ويتم طرد أي لاعب، ولكن وقتها كان سيتم عدم السيطرة على المباراة، فكان لابد من إحتواء توتر لاعبي الزمالك".

وكان هناك أحاديث كثيرة من جانب النادي الأهلي أن حمزة المثلوثي كان يستحق الحصول على البطاقة الصفراء الثانية، بعد عرقلة عمرو السولية في ركلة الجزاء الثانية، بجانب الضرب بالمرفق من جانب عمر السعيد مهاجم الزمالك، وتهور أحمد سيد زيزو وطارق حامد خلال أحداث المباراة على لاعبي الأهلي".

محمد عادل: شعرت بتوتر لاعبي الزمالك خوفاً من خروج المباراة بنتيجة كبيرة

هذا بجانب حديث الحكم محمد عادل صباح اليوم والذي أكد فيه أن ركلة الجزاء التي تم إحتسابها لصالح الزمالك، كانت عن طريق خطأ على، علي معلول لاعب الأهلي، ولكن أثبتت الكاميرات أن الخطاء إذا كان متواجد فهو على حمدي فتحي، وهو ما أقره أحمد الشناوي الحكم الدولي السابق، وسمير محمود عثمان".

وبعد تصريحات الحكم محمد عادل، فإن هذا يؤكد أنه لم يطبق القانون خلال المباراة خوفا من حدوث أزمات من جانب لاعبي الزمالك، وهنا يتم الحديث عن لائحة رابطة الأندية الخاصة بإعادة المباريات، حال اعتراف الحكم بعدم تطبيق القانون".

مباراة الزمالك والأهلي

وتقول المادة "98" الخاصة بشئون الحكام "إذا ثبت باعتراف الحكم في خلال "48" ساعة من نهاية المباراة وقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم تلغى نتيجتها بقرار إدارة المسابقات وتعاد".

تكمن الأزمة هنا، حول خروج التصريحات من الحكم محمد عادل بعد مرور 48 ساعة من نهاية المباراة، فهل يتم فتح التحقيق في هذا الأمر من أجل معرفة أسباب عدم تطبيق القانون خلال المباراة، وهو ما بررة الحكم بالحفاظ على هدوء لاعبي الزمالك كلما زادت النتيجة.