/661111/مسحة-جديدة-لمنتخب-مصر-بعد-العودة-من-أنجولا

خضعت بعثة منتخب مصر لمسحة جديدة عقب العودة من أنجولا، فور الوصول إلى مطار برج العرب وقبل التوجه لفندق الإقامة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأستمرت رحلة العودة من لواندا العاصمة الأنجولية 6 ساعات وتأخرت بسبب تغير مسار الطائرة للظروف الجوية السيئة. تأهل منتخب مصر رسمياً للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعدما نجح في التعادل أمام أنجولا بالأمس بنتيجة 2/2، ضمن مباريات الحولة الخامسة.

ويعد المنتخب الوطني في التصنيف الثاني خلف الخماسي "تونس، الجزائر، نيجيريا، المغرب، السنغال"، أي إذا نجح الخماسي في التأهل سيواجة الفراعنة منتخب من تلك المنتخبات.

وتوجد فرصة لمصر لدخولها التصنيف الأول وتفادي تلك المنتخبات خلال المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر إذا ودع أي من الخماسي الأول التصفيات من المرحلة الحالية

المنتخبات المتأهلة

منتخبات المتأهلة للدور النهائي وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.

في حين تتبقى خمسة مراكز في الدور النهائي من تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم 2022 قطر، ويأتي على رأسهم منتخب الجزائر من المجموعة الأولى.

قائد منتخب أنجولا

وشهدت الدقيقة الـ 8 من عمر كمباراة منتخب مصر وانجولا على حدث تاريخي، لمحبي ومشجعي المنتخب الجابوني، خروج قائد المنتخب ماتيوس جاليانو كوستا. وأعلن ماتيوس جاليانو كوستا، قائد منتخب أنجولا اعتزاله اللعب الدولي بعد مباراة مصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وقال كوستا لاعب بوافيستا البرتغالى في تصريحات نقلها مراسل راديو أون سبورتس، إنه لم يجد مناسبة أفضل من وجود منتخب مصر في أنجولا ليعلن اعتزاله دوليا ليكون نهاية تمثيله لبلاده مرتبطا بمواجهة كبرى مثل لقاء الفراعنة لتبقى ذكرى عالقة فى أذهانه. وواصل لاعب وقائد أنجولا: "وجود محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم حاليا، فى المباراة يزيد من أهمية الحدث ويزيد حلاوة ذكرى اعتزاله".