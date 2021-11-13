661112 /661112/تكريم-نائبة-التنسيقية-رشا-أبو-شقرة-بمبادرة-انتي-الأهم 10:26 م - السبت 13 نوفمبر 2021 أقامت مبادرة "انتي الأهم" حفلا لتكريم النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، وذلك بمناسبة اختيارها نائبا لرئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي. دوت الخليج شارك في حفل التكريم، النائبات رشا فايز وإيمان الألفي أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وراجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. تابع موقع دوت الخليج علي

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