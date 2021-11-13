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تكريم نائبة التنسيقية رشا أبو شقرة بمبادرة "انتي الأهم"

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10:26 م - السبت 13 نوفمبر 2021

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أقامت مبادرة "انتي الأهم" حفلا لتكريم النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، وذلك بمناسبة اختيارها نائبا لرئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي.

دوت الخليج

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شارك في حفل التكريم، النائبات رشا فايز وإيمان الألفي أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وراجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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