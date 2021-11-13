جامعة الأزهر: منع دخول الطلاب غير الملقحين لحرم الجامعة بدء من الإثنين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت جامعة الأزهر -فى بيان اليوم السبت- أنه تقرر تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف داخل كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، لافتا إلى أنه بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين فلا يسمح لغير الحاصلين على التطعيم أيضا بالدخول إلا فى حالة وجود عذر مرضى مقبول مع عمل تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول ويكرر أسبوعيا.
وأكدت على جميع عمداء الكليات بضرورة الالتزام وتطبيق تعليمات مجلس الوزراء فى هذا الشأن مع تشديد الإجراءات والمتابعة الشخصية الدقيقة، بداية من بعد غد.
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