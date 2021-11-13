الصحة: لدينا 37 مليون جرعة من كافة أنواع لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى، أنه ومنذ إعلان وزارة الصحة تطعيم الفئة العمرية ما بين 15إلى 18 عاما بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا وشهد الموقع تسجيل إقبالا كبيرا من قبل أولياء الأمور للتسجيل لذويهم، وكل من قام بالتسجيل تم إرسال رسالة له بموعد ومكان تلقى الجرعة.





وقال مجاهد فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، إنه تم توجيه الطلاب إلى الأماكن المخصصة لتلقى لقاح فايزر المخصص لتطعيم هذه الفئة العمرية، موضحا أن الأيام الماضية شهدت إقبالا كبيرا لتلقى اللقاح بسبب توفر نحو 37 مليون جرعة من كافة اللقاحات بعد نجاح مصر فى الحصول على 100% من أنواع اللقاحات الموجودة فى العالم".

وتابع: "عندنا أماكن للتطعيم مش بس كده بنروح المولات والمترو وكله لتلقى اللقاح".

بالنسبة إلى تطعيمات المدارس وهل سيتوجهون لها، قال: "هذه الفئة لا تطعم إلا بلقاح فايزر والذى يتطلب تجهيزات حفظ معينة لتكون فى درجات حرارة معينة ومن ثم يتم توجيه هذه الفئة العمرية لتلك المراكز المخصصة لتلقى الجرعة المخصصة عشان يكون آمن ومؤمن تخزينيا فى درجات حرارة معينة".

وشدد على وجود تنسيق مستمر مع وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن للوصول لاستهداف تلك الفئة العمرية المقدرة بنحو 4 مليون طالب، قائلا: "من قبل ما يتوفر لقاح كورونا بهذه الكمية لمسنا وعيا من الأسر وأولياء الأمور بضرورة تطعيم أولادهم وكان فيه مناشدات من أولياء الأمور أن يبدأ تطعيم هذه الفئة العمرية".