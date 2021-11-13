الخارجية الأمريكية: الدور المصرى مهم لتهدئة المنطقة بالكامل

قال صامويل وربيرج، المتحدث الإقليمى لوزارة الخارجية الأمريكية، إن الحوار الاستراتيجى بين مصر وأمريكا، مهم للغاية لتهدئة الأوضاع فى المنطقة بالكامل، ويتناول كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا وتعليميا وتنمويا، مشيرا إلى أن الاجتماع يعد فرصة لتعزيز العلاقة بين البلدين، متابعا، "هناك صداقة بين شعبين وعلى صعيد المسئولين".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى نشأت الديهى عبر برنامجه بالورقة والقلم المذاع على قناة ten، أن هناك تواصلا بين البلدين يوميا، وهذا التواصل ليس طليع اليوم لكنه منذ 100 عام مضت، لافتا إلى أن البيان المشترك لمؤتمر باريس ليس لليبيا فقط ولكن لليمن وسوريا، مؤكدا دور مصر فى إدارة هذه المباحثات ودورها مهم فى المنطقة لإدارة الحوار وتهدئة المنطقة بالكامل.

وتابع أنه لا يوجد أى اختلاف بين مصر وأمريكا فى حل الملف الليبى، حيث أكد الجميع على ضرروة أن تغادر المرتزقة البلاد، مشيرا إلى أن هناك دعما مصريا وأمريكيا لإقامة الانتخابات فى موعدها بليبيا، مؤكدا التزام الرئيس بايدن بأمن مصر المائى، معلقا، ليس هناك حل أخر بين الدول الثلاث إلى بحل سلمى فى قضية سد النهضة.

وأوضح المتحدث الإقليمى لوزارة الخارجية الأمريكية، أن ملف المناخ من أحد أهم الموضوعات التى تشغل العالم، وهناك تنسيق بين أمريكا ومصر وتعاون بين البلدين فى ملف التغيرات المناخية، مضيفا أن أمريكا لديها تنسيق وتعاون مع الدول المختلفة والعمل على برامج لحل مشكلة أزمة المناخ.