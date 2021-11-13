انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور مصر بالصور Black Friday حتى 20 نوفمبر 2021 بخصومات تتخطى 50% وأنظمة تقسيط خيالية! والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يمكنك تصفح مجلة عروض كارفور نوفمبر 2021، المعلن عنها مؤخراً بمناسبة حلول الـ Black Friday، والتي تعد المناسبة الأهم والأشهر في العالم، لإطلاق العروض والهدايا الترويجية، لذلك وكعادتها حرصت إدارة هايبر Carrefour Eygpt، بتوفير أنظمة عروض غاية في الأهمية للملايين المواطنين، تتضمن أهم وأبرز المنتجات التي تمثل إحتيجات يومية ودورية لمختلف شرائح العملاء، كما أعلن الهايبر على أنظمة تقسيط مميزة، نستعرضها معكم من خلال موقعكم مصر فايف، في الفقرة القادمة.

نظام تقسيط عروض كارفور مصر نوفمبر 2021

أعلن Carrefour Eygpt من خلال صفحته الرسمية على منصة فيس بوك، على العديد من أنظمة التقسيط السارية من 1 حتى 30 نوفمبر 2021، وذلك لحاملي بطاقات بنكية، لمختلف عملاء البنوك في مصر، وجدير بالذكر أنه بإمكانك الاستفادة من العديد من الهدايا، بالشراء من خلال تطبيق كارفور الإلكتروني، بالإضافة إلى عروض الكاش باك على عروض كارفور بلاك فرايدي، Carrefour Black Friday، أو الجماعة البيضاء، والآن نسرد لكم أنظمة التقسيط المتاحة، والتي جاءت كما يلي:

تقسيط من خلال بنك مصر بدون فوائد حتى 12 شهراً.

من خلال بنك cib بدون فوائد حتى 6 أشهر.

بدون مقدم عبر تطبيق فاليو حتى 18 شهراً، وبدون فوائد.

مع بنك إسكندرية حتى 18 شهراً بدون فوائد.

موعد جمعة التخفيضات Black Friday

هي مناسبة أمريكية الأصل، يتنافس بها مختلف الماركات العالمية التجارية لطرح عروض ترويجية مميزة، منها عروض كارفور 2021، سميت بهذا الاسم وهو مايعني الجمعة السوداء، نظراً لشدة الازدحام الذي يحدث نتيجة توافد المواطنين على للأسواق التجارية للاستفادة من العروض، كما وتسمي في المنطقة العربية بالجمعة البيضاء، وعليه فيكون موعدها في اليوم التالي لعيد الشكر الأمريكي، ويحتفل بها العالم في آخر جمعة من شهر نوفمبر.

مجلة Carrefour Offer’s Black Friday

تتضمن مجلة العروض والتخفيضات لشهر نوفمبر الجاري المقدمة من هايبر كارفور، العديد من المنتجات والأجهزة الكهربائية والذكية، والتي نتناولها معكم إجمالاً في السطور التالية:

عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.

الشاشات الذكية بجميع الأنواع والأحجام.

أدوات ومستلزمات المطبخ والطهي.

أدوات النظافة الشخصية والتجميل.

وغيرها من المنتجات الهامة لكافة المواطنين، والتي تتضمنها مجلة عروض كارفور الجمعة البيضاء، وهي كما يلي: