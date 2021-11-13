/661113/ميدو-يشيد-بدور-رابطة-الأندية-تحت-قيادة-أحمد-دياب-بعد-الانطلاقة-القوية-للدوري-المصري

تحدث أحمد حسام ميدو، عن دور رابطة الأندية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب، في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال برنامجة الجديد عبر شاشة المحور “الريمونتادا” “رابطة الأندية أصبح لها القدرة على إتخاذ القرارات بشكل جيد، ولا تخشي أي فريق وتسعي لنجاح بطولة الدوري”.

واختتم “الدوري المصري يحتاج إلى التطوير خلال الفترة المقبلة، وبرغم الإنطلاقة القوية للأسابيع الأولى، إلا أن هناك أمور لابد من الإهتمام بها للخروج بمنتج الدوري المصري بشكل جيد”.

الاحتواء لا يكفي.. تسريب جديد لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي يدين محمد أبو جبل والتشكيك في ذمة الحكم.. ورد فعل أشرف بن شرقي «فيديو»

مازالت أصداء مباراة القمة الأخيرة بين الزمالك والأهلي مستمرة، وهذه المرة بتسريب جديد خلال أحداث المباراة.

وتم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يفيد بإعتراض محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، على الحكم محمد عادل، وذلك عقب إحتساب ركلة جزاء الأهلي الثانية لصالح عمرو السولية.

وتحدث محمد أبو جبل تجاه الحكم قائلا “شوف عاوز تخلص الماتش كام وأنا معاك” في إشارة واضحة في التشكيك في ذمة الحكم خلال تحكيم المباراة، وأنه يريد خروجها بالشكل الذي يريده.

وكرر محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك الجملة للحكم مرارا ولم يعاقب الحكم الحارس ولم يشهر له أي بطاقة ملونة بعد هذه الكلمة.

فيما تحدث أشرف بن شرقي مع حكم اللقاء وقال له “روح شوف ركلة الجزاء في الفيديو”.

وتشير لائحة العقوبات خلال الموسم الجديد للدوري المصري، بأن إذا كان تصرف محمد أبو جبل سلوك غير رياضي، فيستوجبالإيقاف لمدة 4 مباريات وغرامة 20000 ألف جنية.

إعادة مباراة الزمالك والأهلي بسبب تصريحات الحكم «محمد عادل».. المادة «98» في لائحة الدوري تجيب.. سبب واحد يمنع تنفيذ القرار وإلغاء الخماسية

فاز الأهلي بقمة الدوري المصري رقم 123 على حساب الغريم التقليدي الزمالك، بنتيجة 5/3 في مباراة ماراثونية وكبيرة نالت إعجاب الجماهير العاشقة للقلعة الحمراء وبدرجة أقل لعشاق الملكي.

كل الأمور انتهت وتم تثبيت نتيجة المباراة، ولكن ما اثير اليوم عن طريق حكم المباراة محمد عادل، يفتح العديد من التساؤلات حول إعادة لقاء القمة بين الزمالك والأهلي من جديد.

وتحدث الحكم الدولي محمد عادل، صباح اليوم في تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "أن شعر بتوتر لاعبي الزمالك بعد تسجيل الأهلي لثلاثة أهداف قبل نهاية الشوط الأول، مما أدى لتوتر لاعبي الزمالك خلال المباراة".

وتابع "تحدث مع الحكام المساعدين وقلت لهم أن الوقت الحالي هو الأهم في إدارة المباراة وأن التعامل لابد أن يكون بشكل جيد حتى تخرج المباراة لبر الأمان".