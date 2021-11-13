/661114/أبرزهم-الثعلب-والعميد-نجوم-كرة-القدم-المصرية-والعربية-يقدموا-التهنئة-لبداية-برنامج-الريمونتادا-على-شاشة-المحور

قدم عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية والعربية، التهنئة للثنائي، أحمد حسام ميدو، ومحمد بركات، على بداية برنامج الريمونتادا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويذاع برنامج الريمونتادا على شاشة المحور، طوال أيام الأسبوع، في تمام الحادية عشر مساء، ويتواجد الثنائي أحمد حسام ميدو، ومحمد بركات في تقديم البرنامج.

وشرح أحمد حسام ميدو، خريطة البرنامج على شاشة المحور، وكان من أهمها تحليل الدوريات الأوروبية، والحصول على المؤتمرات الصحفية للدوريات الكبرى، بجانب تحليل المباريات.

وعرض ميدو فيديو لنجوم كرة القدم المصرية والعربية، والذين قدموا التهنئة على الانطلاقة الجديدة للبرنامج الجديد، أملين الظهور بمستوى متميز كالعادة خلال الفترة القادمة، وأن يكون البرنامج يفيد المشاهد في المقام الأول.

وأبرز من قدموا التهنئة كالتالي: “حازم إمام، أحمد حسن، محمد عبد المنصف، ميدو جابر، عصام عبده، يعقوب السعدي، زكي عبد الفتاح، طارق السعيد، حسام الحاج علي، باسم مرسي، تامر مصطفى، أحمد ياسر، هاني حتحوت، دودو الجباس، علي غزال، محمد إبراهيم، ياسر عبد الرؤوف، تامر عبد الحميد، مجدي عبد العاطي، طارق جبريل، وجمال الغندور”.

تجربة عالمية وظهور مشرف.. كيف قاد أحمد دياب الدوري المصري إلى بر الأمان

واصل الدوري المصري العريق ظهوره بالشكل اللائق والمتطور، والخالي من العقبات والمفاجآت والمشاحنات التي سيطرت على الكرة المصرية لعقود طويلة، وهو الفضل الذي أرجعه كافة الخبراء والمراقبين، إلى رابطة الأندية المحترفة ورئيسها النائب أحمد دياب، واللذين نجحوا بلا شك في تذليل جميع الصعوبات التى تواجه المنظومة الرياضية، مما انعكس بشكل إيجابي على مسابقة الدورى الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التأثير الواضح للنائب البرلماني النابه والكادر الإداري الرياضي البارع، أحمد دياب، في تحسين صورة الدوري المصري أمام العالم، وتثبيت وترسيخ انطباع قوي لدى المصريين، أنه في ظل وجود رابطة الأندية المحترفة، سيكون للكرة المصرية شأن آخر.

برنامج الريمونتادا على شاشة المحور

أتفق الجميع على وجود روح من الإصرار والإخلاص والدأب من جانب الرابطة ورئيسها النائب أحمد دياب، والتشكيل النوعي المتميز الذي تتكون منه، بهدف الخروج بنسخة واعد من مسابقة الدوري، لتكون صورة مشرفة لمصر، وما أن انطلقت صافرة بداية المسابقة، حتى قد بات الإشارة إلى نجاحها هو حديث العالم العربي أجمع.

ومنذ اللحظة الاولى في وجوده داخل أروقة مجلس الشيوخ المصري، وقد برهن النائب أحمد دياب على امتلاكه "ترسانة" من الأفكار النوعية المختلفة، وخبرات طويلة وممتدة، ساعدته على خوض تجربة رئاسة رابطة الأمدية المحترفة، وإعلان حالة الطوارىء القصوي داخل الرابطة على جميع المستويات، بهدف خروج مباريات الدورى بشكل مختلف ومميز سواء الشكل التنظيمي لأفراد المنظومة أو الاخراج التلفزيوني .