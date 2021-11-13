/661115/إلهام-شاهين-وهالة-صدقي-ضيفا-أمير-كرارة-في-سهرانين

تحل كلا من النجمة إلهام شاهين والنجمة هالة صدقي ضيوف برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه النجم أمير كرارة على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.

دوت الخليج يرصد حلول النجمة إلهام شاهين والفنانة هالة صدقي ضيفتان على برنامج سهرانين

تتحدث إلهام شاهين وهالة صدقي خلال اللقاء مع أمير كرارة عن مسيرتهما الفنية.

مسيرة إلهام شاهين الفنية

بدأت الفنانة إلهام شاهين مسيرتها التمثيلية في نهاية السبعينيات عندما قدمت مسرحية حورية البحر في المريخ ، ثم قامت بأدوار عديدة في مسلسل مثل: أخو البنات ، قل البحر ، ليالي الحلمية ، ونصف ربيع. الآخر “وغيرها من الأعمال التليفزيونية الناجحة بمشاركة أكبر النجوم الفن والتمثيل في ذلك الوقت.

قدمت العديد من الأفلام في السينما ، خاصة في الثمانينيات والتسعينيات ، من بينها تلك الأفلام التي جمعتها مع الممثل القدير عادل إمام ، مثل: “رمضان فوق البركان ، وحلفوت ، وأمهات في المنفى”. كما شارك النجم الراحل محمود عبد العزيز في العديد من الأفلام مثل: “سوق” اللذة والوداعة.

أما هالة صدقي فإن اسمها الحقيقي هالة جورج يونان سباحة سابقة بنادي الزمالك وممثلة مصرية. حاصل على بكالوريوس آداب وعمل في عدد من الأعمال التليفزيونية مثل مسلسل أوراق مصرية وأرابيسك ورجل في زمن العولمة وقدم أكثر من 30 فيلما.

برنامج سهرانين

يبث برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء. والذى يستضيف مجموعه كبيرة من مصر والوطن العربي .