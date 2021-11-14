الكنيسة تتبرأ من زكريا بطرس: نحفظ محبتنا لإخوتنا المسلمين

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جدة - نرمين السيد - وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن زكريا بطرس كان كاهنًا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم تعليمًا لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية قبل أن يتم وقفه.
وأضافت الكنيسة: الكاهن السابق قدم طلبًا لتسوية معاشه من العمل في الكهنوت وقَبِل الطلب البابا شنوده الثالث بتاريخ 11 يناير 2003 ومنذ وقتها لم يعُد تابعًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو يمارس فيها أي عمل من قريب أو بعيد.
وتابعت الكنيسة القبطية: بعدها ذهب إلى الولايات المتحدة واستضاف البعض اجتماعاته في بيوت وفنادق وحذرت إيبارشية لوس أنجلوس شعبها من استضافته وقتها.
وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنها من جهتها ترفض أساليب الإساءة والتجريح: "ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لإخوتنا المسلمين".
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