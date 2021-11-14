الخارجية الأمريكية: الحوار الاستراتيجى فرصة لتعزيز علاقات مصر وأمريكا

جدة - نرمين السيد - وأضاف وربيرج، عبر زوم، مع برنامج " بالورقة والقلم " المذاع عبر قناة "تن"، مساء اليوم السبت، أن: "أمريكا تعمل مع مصر فى العديد من الملفات، منها: الاقتصاد والتجارة والتنمية وحقوق الإنسان والمناورات العسكرية، وهناك صداقة بين الشعبين الأمريكى والمصرى".

وأكد أن مصر لديها صداقة مع أمريكا على مستوى المسؤولين وعلى مستوى الشعبيين، منوها بأن أمريكا تتواصل مع مصر يوميا وهذا يحدث منذ 100 عام.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تستمع إلى مصر فى جميع الملفات وتتعرف على رؤية مصر فى الملفات الإقليمية، وأمريكا تتفق مع مصر فى الملف الليبى الآن، مشيدا فى الوقت ذاته بأهمية مصر فى كل الملفات الإقليمية.

وعن سد النهضة، قال: "إن الولايات المتحدة ترى أنه ليس هناك أى حل آخر إلا الحل السلمى والتفاوضى بين الدول الثلاث وستبقى منخرطة لدعم أى جهود بناءة وتعاونية بين الدول الثلاث".

وفيما يتعلق بتأييد ودعم الإدارة الأمريكية لطلب مصر استضافة قمة المناخ العام المقبل بشرم الشيخ، قال إن هذا الملف بالنسبة للمناخ وحماية البيئة فى مصر من أهم المواضيع بين مصر والولايات المتحدة، منوها بأن مصر لديها إمكانيات من الطاقة المتجددة لمواجهة أزمة المناخ، معربا عن تمنيه فى أن يكون التنسيق والتعاون بين البلدين أكثر فأكثر.