مختار غباشى لـ «آخر اليوم» : مصر تعمل على استقرار الوضع فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور مختار غباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر باريس حول ليبيا، والتى تؤكد أن مصر تعمل على استقرار الوضع فى ليبيا.





وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية علا سمير ببرنامج "آخر اليوم" المذاع على الراديو 9090، مساء اليوم، أنه على هامش مشاركة الرئيس السيسى فى مؤتمر باريس، ساهمت الزيارة فى توثيق وتوطيد العلاقات بين فرنسا ومصر على المستوى السياسى والعسكرى. وأشار إلى أن فرنسا من أهم اللاعبين فى منطقة الشرق الأوسط، وذكر أن مصر معنية باستقرار الوضع فى ليبيا وخروج القوات الأجنبية التى أفسدت الساحة داخلها، فمن الأهمية لمصر أن تكون الساحة الليبية مستقرة، وأوضح أن هناك أطراف إقليمية ودولية لها طموحات تريد أن تحققها.

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