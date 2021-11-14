محمد صبري لـ دوت الخليج: تم رشيحي للعمل بجهاز كارتيرون في الزمالك ومستعد للعمل بدون مقابل

/661117/محمد-صبري-لـ-تحيا-مصر--تم-رشيحي-للعمل-بجهاز-كارتيرون-في-الزمالك-ومستعد-للعمل-بدون-مقابل

تحدث محمد صبري نجم الزمالك السابق، حول ترشيحه للعمل بنادي الزمالك في جهاز كارتيرون الفني، بعدما أستقرت اللجنة التي تدير القلعة البيضاء بالاستعانه بمدرب عام مصري بالجهاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال محمد صبري في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: " تم ترشيحي من جانب محبي وجماهير الزمالك وبعض مسئولوا النادي للإنضمام للجهاز الفني بقيادة كارتيرون، خلال الفترة القادمة"

وأضاف: " النادي يمر بأزمة مالية في الوقت الحالي، وانا تحت أمر الزمالك بدون مقابل لأنه هو بيتي انا وكل زملائي من تربوا بين جدرانه".

وأكمل: "حتى الأن لم يتواصل معي أحد بشكل رسمي كل ذلك ترشيحات من بعض المسئولين بشكل ودي، ولكن أنا تحت أمر الزمالك في أي وقت ومستعد للعمل مع كارتيرون بالجهاز لأنني أبن من أبناء الزمالك".

الجدير بالذكر أن اللجنة التي تدير الزمالك أستقرت على تعيين مدرب مصري بالجهاز الفني مع كارتيرون، وتناقش حالياً الأمر مع المدير الفني الفرنسي حول الأسم الذي سينضم، وحتى الأن لم يتم الأستقرار بشكل نهائي على ضم أحدهم.

مرتضى منصور ينوى تحرير محضر ضد وزارة الشباب والرياضة

كشف مصدر مقربمن مرتضى منصور بأنه ينوي، التقدم ببلاغ ضد وزارة الشباب والرياضة، بسبب عدم عودته حنى الأن بشكل رسمي لرئاسة نادي الزمالك. وكان قد أمهل مرتضى منصور فى وقت سابق وزارة الشباب والرياضة حتى اليوم السبت، لتنفيذ حكم عودته للزمالك، واذا لم يحدث قد يلجأ لتحرير محضر فى قسم شرطة العجوزة لتمكينه من تنفيذ الحكم الصادر لمجلسه من القضاء الإدارى بالغاء قرار الجهة الإدارية بتجميد مجلسه المنتخب.

تدريبات الزمالك

ويواصل نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته الجماعية غداً الأحد ، والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون في مقر القارس الأبيض في الثانية ظهرا قبل خوض تدريبات الإطالات في الثانية والنصف بمجمع الصالات بالقلعة البيضاء.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

باتريس كارتيرون

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.